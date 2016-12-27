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Немецкий ХСС намерен добиваться ужесточения законов против беженцев
Партия Христианско-социальный союз (ХСС) намерена добиваться ужесточения законов против беженцев.
Об этом заявило издание Зюддойче цайтунг со ссылкой на проект резолюции.
«Тот, кто угрожает нашему государству, теряет право на пребывание в нем», – цитирует ТАСС документ.
Законопроект предполагает предоставление широких полномочий полиции и контрразведке для облегчения высылки из страны склонных к насилию беженцев.
В частности, по предложению ХСС, должен быть увеличен срок взятия под стражу мигрантов, которых должны выслать из страны.
Кроме того, по мнению депутатов Бундесвера от партии, необходимо увеличение численности полиции и улучшения ее оснащения.
Поводом для законотворческой инициативы стал теракт в Берлине на рождественской ярмарке 19 декабря.
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