Немецкий ХСС намерен добиваться ужесточения законов против беженцев

Партия Христианско-социальный союз (ХСС) намерена добиваться ужесточения законов против беженцев.

Об этом заявило издание Зюддойче цайтунг со ссылкой на проект резолюции.

«Тот, кто угрожает нашему государству, теряет право на пребывание в нем», – цитирует ТАСС документ.

Законопроект предполагает предоставление широких полномочий полиции и контрразведке для облегчения высылки из страны склонных к насилию беженцев.

В частности, по предложению ХСС, должен быть увеличен срок взятия под стражу мигрантов, которых должны выслать из страны.

Кроме того, по мнению депутатов Бундесвера от партии, необходимо увеличение численности полиции и улучшения ее оснащения.

Поводом для законотворческой инициативы стал теракт в Берлине на рождественской ярмарке 19 декабря.