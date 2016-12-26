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В США назвали сроки победы над ИГ
На борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» уйдет не меньше двух лет. Такое мнение высказал командующий международной операцией против группировки боевиков в Ираке и Сирии генерал-лейтенант США Стивен Таунсенд. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Daily Beast.
По прогнозам Таунсенда, международная антитеррористическая коалиция во главе с США освободит от боевиков Мосул и Ракку, а также очистит Сирийскую пустыню от остатков группировки, не ранее конца 2018 года. Генерал подчеркнул, что кампания по борьбе с боевиками ИГ идет медленно. В своем интервью журналистам Таунсенда отметил организованность и дисциплинированность местных ополченцев, состоящих из поддерживаемых Тегераном шиитов. Добровольческие отряды «Аль-Хашд аш-Шааби» ранее вошли в городе Талль-Афар, что нарушило снабжение террористов.
"Аль-Хашд аш-Шааби" продвигаются гораздо быстрее, чем мы ожидали. Они прекрасно выполняют свою работу", - заявил Таунсенд.
В интервью генерал отметил, что в ближайшем будущем в Ираке примут новый закон, который легализует местные вооруженные формирования. Согласно закону, они буду подчиняться непосредственно премьер-министру страны Хейдару аль-Абади. По мнению Таунсенда, этот закон позволит превратить добровольческие отряды в подобие национальной гвардии.
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