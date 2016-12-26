В США назвали сроки победы над ИГ

По прогнозам Таунсенда, международная антитеррористическая коалиция во главе с США освободит от боевиков Мосул и Ракку, а также очистит Сирийскую пустыню от остатков группировки, не ранее конца 2018 года. Генерал подчеркнул, что кампания по борьбе с боевиками ИГ идет медленно. В своем интервью журналистам Таунсенда отметил организованность и дисциплинированность местных ополченцев, состоящих из поддерживаемых Тегераном шиитов. Добровольческие отряды «Аль-Хашд аш-Шааби» ранее вошли в городе Талль-Афар, что нарушило снабжение террористов.

"Аль-Хашд аш-Шааби" продвигаются гораздо быстрее, чем мы ожидали. Они прекрасно выполняют свою работу", - заявил Таунсенд.