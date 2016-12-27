СМИ: Актриса Кейт Хадсон беременна от Брэда Питта

Чуть переиначивая слова песни одного из ведущих коллективов сибирской волны панка, "продолжают продолжать": западные СМИ выдали очередное "сенсационное разоблачение" неуемных Брэджолин.

Согласно их данным, Питт не просто утешился в объятиях падчерицы грозного Курта Расселла , а уже и внука (или внучку) ему почти подарил.

Во всяком случае, такую информацию запустил журнал Star, глянцевую передовицу которого коллеги и конкуренты теперь на все лады мочалят.

По словам как обычно не указанного инсайдера, "Брэд больше не планировал детей, но если Кейт и правда беременна, это будет видно уже очень скоро. Питт - славный парень, и я уверен, что его только порадует эта новая глава в жизни".

"Я не в курсе, как они собираются провести праздники, но, в любом случае, это - неплохой новогодний сюрприз! И несложно предположить, в какую ярость впала Анджелина, когда до нее дошли слухи о беременности любовницы бывшего мужа", - злорадно добавил "источник".

Между тем GossipCop, ресурс, с просто-таки маниакальной одержимостью следящий за самыми топовыми сплетнями с тем, чтоб тут же их опровергнуть, уверен, что беременность Хадсон - очередная "утка", запущенная "для тиража". А истеричные возгласы Star в духе "горячий роман Брэда Питта с Кейт Хадсон уже готов выплачивать неожиданные дивиденды" - недоразумение какое-то.

Особенно если учесть, что все "козыри" авторов "утки" - это лишь высосанный из пальца "инсайдер" и недавнее фото, на котором папарацци поймали Кейт в Лос-Анджелесе в топорщащихся штанах для йоги, якобы подчеркнувших животик.

"Все эти спекуляции предельно странны, ведь Питт и Хадсон даже не встречаются!", - подытоживает ресурс.