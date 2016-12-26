Обама рассказал о планах на будущее

После сложения с себя полномочий главы Соединенных Штатов Барак Обама будет писать книгу. Такое заявление сделал президент США в интервью американским журналистам. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на CNN

«Мне надо побыть в покое некоторое время. Я не имею в виду политику, я имею в виду внутреннее состояние. Мне нужно найти гармонию внутри себя и проанализировать всё, что случилось, прежде чем начать делать что-то серьёзное», - заявил Обама.

Как отметил хозяин Белого дома, жить он намерен в Вашингтоне. Также Барак Обама займется подготовкой новых политических лидеров и журналистов демократических убеждений. Кроме того, ранее политик выразил уверенность в том, что смог бы удержать победу на президентских выборах в США в ноябре 2016 года, если бы имел право в них участвовать. Обама уверен, что большинство американцев поддерживают политический курс его администрации. Поражение кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон Обама объяснил «существованием двойных стандартов в СМИ». По словам политика, экс-госсекретарь «отлично сыграла в очень сложных условиях».