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Обама рассказал о планах на будущее
После сложения с себя полномочий главы Соединенных Штатов Барак Обама будет писать книгу. Такое заявление сделал президент США в интервью американским журналистам. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на CNN.
«Мне надо побыть в покое некоторое время. Я не имею в виду политику, я имею в виду внутреннее состояние. Мне нужно найти гармонию внутри себя и проанализировать всё, что случилось, прежде чем начать делать что-то серьёзное», - заявил Обама.
Как отметил хозяин Белого дома, жить он намерен в Вашингтоне. Также Барак Обама займется подготовкой новых политических лидеров и журналистов демократических убеждений. Кроме того, ранее политик выразил уверенность в том, что смог бы удержать победу на президентских выборах в США в ноябре 2016 года, если бы имел право в них участвовать. Обама уверен, что большинство американцев поддерживают политический курс его администрации. Поражение кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон Обама объяснил «существованием двойных стандартов в СМИ». По словам политика, экс-госсекретарь «отлично сыграла в очень сложных условиях».
Представитель Республиканской партии США Дональд Трамп одержал победу на выборах президента страны 8 ноября 2016 года. Он набрал 306 голосов выборщиков, тогда как Хиллари Клинтон набрала лишь 232 голоса. Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. В команде избранного президента уже заявили, что планируют отменить порядка 70% указов предыдущей президентской администрации.
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