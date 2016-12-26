Со здания администрации президента Молдавии сняли флаг ЕС

Как говорится в публикации, румынская версия сайта президента республики была заменена на молдавскую, тогда как англо- и русскоязычные версии портала продолжают действовать. Однако, по информации журналистов агентства, флаг ЕС продолжает развеваться рядом с молдавским триколором на зданиях правительства и парламента Молдавии.

По заверению пресс-секретаря главы государства Иона Чебана, изменения символики связаны с тем, что «государственным языком является молдавский язык на основе латинской графики» и внесенными изменениями президент Молдавии призывает всех граждан уважать конституцию республики. Вопрос языка остается в Молдавии одним из самых болезненных, так как прорумынски настроенная часть общества требует от властей заменить в тексте конституции «молдавский» язык на «румынский».

Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Во время своей предвыборной кампании политик обещал сохранить добрососедские отношения с Европейским союзом, а также «восстановить стратегическое партнерство» с Россией.