Синдзо Абэ «ответит» Америке за Хиросиму

Представитель Страны восходящего солнца полетит на Гавайи, чтобы почтить память погибших во время атаки японцев на корабли и авиацию США 7 декабря 1941 года.

Предполагается, что именно так Япония и США подтвердят значимость сотрудничества государств. Встреча пока еще действующего президента США Барака Обамы и премьер-министра Японии пройдет в Гонолулу.

Также поездка Синдзо Абэ в Перл-Харбор станет своего рода «ответом» на весенний визит Обамы в Хиросиму. Американский президент совершил поездку в процессе саммита «большой семерки» в Японии.

Любопытно, что в тот раз Обама так и не произнес извинений за чудовищную трагедию, случившуюся в Хиросиме много лет назад по вине американцев. Судя по всем, Абэ, исходя из поведения Барака Обамы во время этого визита, тоже извинения США за бомабрдировку Перл-Харбор японцами приносить не будет.