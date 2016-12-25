Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Тель-Авив

По данным израильского издания Haaretz, решение о переносе визита украинского коллеги на неопределенный срок было принято после голосования Украины за резолюцию Совета Безопасности ООН по поселениям на палестинских территориях.

В субботу Совбез ООН принял резолюцию 2334. Документ вводит запрет для Израиля на строительство поселений на палестинских территориях. Данное решение поддержали 14 стран-членов Совбеза ООН. США, в свою очередь, воздержались и не стали блокировать принятие законопроекта.

Как отмечает издание, это первая резолюция ООН по вопросу израильско-палестинского конфликта, принятая за последние восемь лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отказался от выполнения данной резолюции, назвав ее «позорной», и принял ответные меры. Для консультаций были отозваны послы из Новой Зеландии и Сенегала, инициировавшие резолюцию. Нетаньяху поручил остановить все программы помощи Сенегалу и отменил визит в Израиль сенегальского министра иностранных дел.