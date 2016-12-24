Поляки призвали Киев дать Львову экономическую автономию

Во Львове состоялся форум региональной польской общины, на котором было принято решение срочно просить у центральной украинской власти экономической автономии для области, по мнению участников собрания, это поможет улучшить экономические связи с Польшей. Председатель объединения поляков Львовской области Сергей Лукьяненко заявил, что отсталость региона от соседних польских воеводств составляет 50 лет, сообщает «Пресса Украины».

«Но у Львова перспектива еще есть, а в других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», - сказал он, добавив, что для налаживания взаимодействия вмешательство и посредничество кабмина Украины будет лишним.

Сенатор Сейма Ян Жарин, представляющий партию «Право и Справедливость» , заявил, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции. Он отметил, что Львов всегда был верным полякам и сегодня они существуют как народ в том числе и благодаря этому городу.

Киев, по мнению экс-депутата Львовского областного совета Зиновия Бермеса, не способен как-то помочь проблеме экономического развития регионов и Львовщины в частности, а поэтому необходимо решать ее на месте, за счет налаживания сотрудничества с Польшей. Если этого не произойдет в ближайшее время, предсказывает историк и профессор католического университета Андрей Павлишин, область впадет в депрессию.

Участники форума приняли резолюцию, которую собираются направить в Киев и в которой содержится требование предоставить Львовщине право самостоятельно принимать решения по экономической политике прежде всего для того, чтобы начать выстраивать автономные связи региона с Польшей.

Ранее автономии у Киева просили Ассамблея румын Буковины (Черновецкая область), болгарская диаспора Украины (Одесская область), венгры и русины Закарпатья.