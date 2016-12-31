Пан Ги Мун уходит в историю Организации объединенных наций

До того, как вступить в 2007 году в должность генерального секретаря Всемирной организации, сменив на этом посту Кофи Аннана , Пан Ги Мун был главой МИД Южной Кореи. В должности министра он пробыл всего два года – с января 2004 года по декабрь 2006.

На последние пять лет его руководства в ООН пришлись одни из самых тяжелых кризисов – сирийский и украинский. Попытки разрешить конфликты и примирить противостоящие друг другу стороны, по сути, ни к чему не привели.

Впрочем, ему удалось провести ряд важных реформ по поддержанию мира и организации деятельности ООН. На сайте Всемирной организации отмечается, что основными направлениями его деятельности на посту генсека являлись: содействие устойчивому развитию, расширение прав и возможностей женщин, поддержка стран в состоянии кризиса и нестабильности, стимулирование новой динамики в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения.

Благодарность от Совета БезопасностиИ ООН

Перед сложением своих полномочий Пан Ги Муна отблагодарил Совет Безопасности ООН , приняв резолюцию, в которой был признан его вклад "в обеспечение международного мира, безопасности и развития, его исключительные усилия, направленные на решение международных проблем в экономической, социальной, экологической и культурной областях". Также отмечается роль Пан Ги Муна в поощрении и содействии "обеспечению уважения прав человека и основных свобод для всех".

Члены Совета Безопасности согласовали заявление, в котором отметили два основных достижения Пан Ги Муна — принятие программы Цели устойчивого развития до 2030 года и Парижского соглашения по климату, которые стали результатом "мастерства переговорщика и проницательности дипломата".

Также отмечается "безустанная работа ради того, чтобы гуманитарная помощь достигла тех, кто в ней крайне нуждается" и в этой связи — проведение первого Международного гуманитарного саммита в этом году. "Вы были на передовой, чтобы сделать вопрос беженцев и мигрантов центром обеспокоенности международного сообщества".

Ребенок ООН

В своей последней речи в Генеральной Ассамблее ООН Пан Ги Мун назвал себя "ребенком ООН". "После Корейской войны помощь ООН кормила нас. Мы учились по учебникам ООН. Мировая солидарность ООН показала нам, что мы не одни. Для меня сила организации никогда не была абстрактной", — сказал он.

Пан Ги Мун признался, что сохранит добрые воспоминания об ООН.

"Я буду скучать по работе со столькими замечательными людьми в ООН и вне её. Я сохраню много добрых воспоминаний. И даже если это мой последний шанс принять вас на ланч, я надеюсь увидеть вас лично в будущем", — сказал Пан Ги Мун на обеде с мировыми лидерами в день открытия Общеполитической недели Генеральной Ассамблеи ООН.

Неурегулированная Сирия

Несмотря на старания Пан Ги Муна примирить противоборствующие стороны конфликта, кризис в Сирии по-прежнему остается нерешенным. Большие претензии у российской стороны были и к спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, которому была поручена организация межсирийского диалога, но который уже на протяжении более чем полугода не может возобновить переговорный процесс.

Сам Пан Ги Мун заявил, что с большим сожалением покидает пост генерального секретаря ООН при продолжающемся конфликте в Сирии, и призвал всех, кто имеет влияние в Сирии, "положить конец ночному кошмару".

"С глубочайшим сожалением я оставляю офис при продолжающемся кошмаре в Сирии. Я еще раз призываю вас всех сотрудничать и выполнять ваши общие обязательства по защите жителей Сирии", — заявил Пан Ги Мун на заседании Совета Безопасности.

В интервью российским информационным агентствам в ООН он также выразил надежду, что сотрудничество России и США по Сирии продолжится, несмотря на возникающие сложности.

Говоря об отношениях России и США в контексте урегулирования кризиса в Сирии, генсек ООН отметил персональные и рабочие отношения главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри , которые "доказали свою эффективность во многих областях".

Одним из наиболее успешных примеров такого сотрудничества Пан Ги Мун назвал договоренность по проведению расследования использования химического оружия. Он также отметил договоренность об установлении в Сирии режима прекращения огня, что позволило доставить гуманитарную помощь.

"Но, к сожалению, все режимы прекращения огня были нарушены сторонами — или правительством или сирийскими вооруженными группами. Это разочаровывает, и я всегда призывал их продолжать работу, основываясь на принципах человечности. Я искренне надеюсь, что такие отношения, сотрудничество, даже если в некоторых случаях они имели сложности, продолжатся в двух администрациях", — заявил Пан Ги Мун.

Генсека в президенты Южной Кореи

Известно, что Пан Ги Мун намерен вернуться в Южную Корею из Нью-Йорка в середине января 2017 года. Примечательно, что в следующем году в Республике Корея должны состояться досрочные президентские выборы из-за импичмента президента страны Пак Кын Хе в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг ее давней приближенной Цой Сун Силь. Сейчас судьбу Пак Кын Хе решает конституционный суд, который должен вынести решение к лету 2017 года, после чего должны состояться выборы нового главы государства.

В этой связи активизировались разговоры о возможности Пан Ги Муна стать президентом Южной Кореи. Сам он намекнул, что намерен выставить свою кандидатуру: "Если мне поможет продвинуть вперед Республику Корея то, чему я научился, что увидел и почувствовал за 10 лет моей службы на посту генерального секретаря ООН, я хотел бы полностью посвятить себя этому".

Он добавил, что хотя его возможности ограничены, он "не пожалеет себя", если его знания "понадобятся для развития страны, для повышения благосостояния и доходов граждан".

Тем не менее, однозначного ответа на вопрос, будет ли он участвовать в президентской гонке, он так и не дал, хотя его имя уже давно называют среди возможных претендентов на пост главы южнокорейского государства, в котором он когда-то был министром иностранных дел.

Согласно опросу общественного мнения, результаты которого приводит агентство RealMeter, Пан Ги Мун незначительно опережает бывшего лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина. По его данным, популярность Пан Ги Муна за неделю возросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.

Обвинения во взятке

Впрочем, уход Пан Ги Муна с поста генсека ООН не был таким уж спокойным. Так, в конце декабря корейское издание Sisa Journal сообщило, что Пан Ги Мун получил от корейского бизнесмена взятку на сумму более 200 тысяч долларов.

Издание указывает, что в 2005 году, неся службу в министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, Пан Ги Мун получил 200 тысяч долларов, а в 2007 году, когда он уже занимал пост генсека ООН, еще 30 тысяч.

Как пишет агентство Sputnik, первая взятка была передана бизнесменом Пак Ен Ха во время приезда вьетнамской делегации в Сеул, куда Пак Ен Ха был приглашен в качестве генерального консула. Бизнесмен прибыл на час раньше и при встрече "тет-а-тет" передал деньги "на транспортные расходы". Вторую сумму Пан Ги Мун получил от него в 2007 году в "подарок с поздравлениями в связи с назначением в качестве генсека ООН".

Как отмечает Sputnik, Пан Ги Мун отрицает эти обвинения и намерен привлечь к ответственности корейское издание.