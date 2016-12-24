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Госдеп сообщил об угрозе терактов в трех странах
Госдепартамент предупредил американцев об опасности поездок в Иорданию, а также Египет, Конго, Мали. Соответствующие сообщение, как передают Рамблер/новости, размещены на сайте ведомства.
Госдеп напоминает путешественникам, что в Иордании, высок риск терактов со стороны таких организаций, как «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Здесь, как отмечает ведомство, 18 декабря погибли 10 человек, в том числе канадский турист и семь иорданских сотрудников службы безопасности. Все они были убиты вблизи туристического объекта в городе Эль-Карак, расположенном на юге Иордании. Перестрелки между боевиками и иорданскими силами безопасности произошли в том же районе спустя два дня. В Госдепе также напомнили о других недавних нападениях террористов и призвали путешественников избегать посещения районов, которые граничат с Сирией и Ираком.
«Госдепартамент напоминает гражданам США, что террористические и экстремистские организации выразили намерение организовать нападения на граждан США и других западных стран в Иордании. В прошлом году иорданские власти уведомили посольство США о нескольких раскрытых заговорах террористов, направленных против граждан США и других западных стран. Кроме того, террористические организации выражают заинтересованность в атаках на торговые центры, отели, рестораны и другие незащищенные места», — говорится в сообщение.
Аналогичное уведомление распространено относительно поездок в Египет. Американским туристам и дипломатам рекомендовано не посещать Синайский полуостров вне пределов Шарм-эль-Шейха и Ливийскую пустыню. Сотрудникам дипмиссии рекомендуют в случае необходимости пользоваться самолетами, по суше путешествия на Синайском полуострове не допускаются. Отмечается, что правительство страны предприняло меры антитеррористической направленности в районе основных туристических объектов, таких как Шарм-эль-Шейх, Хургада, а также других морских курортов на Красном море и на побережье Средиземного моря к западу от Александрии. Кроме того, усилены меры безопасности в районах, где находятся достопримечательности, вокруг Каира и в долине Нила, таких местах как Луксор, Асуан и Абу-Симбел. Тем не менее, отмечается в сообщении, теракты, организованные ИГ, могут произойти в любом районе Египта.
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