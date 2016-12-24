По словам Онищенко, нынешний президент старается предстать на публике сторонником демократии и другом Запада, но на самом деле является прожженным взяточником и коррупционером.

«Я депутат украинского парламента, и я лично был свидетелем того, как президент Порошенко участвовал в беспрецедентных коррупционных схемах. Я свидетельствую, что за последние три года Порошенко украл сотни миллионов долларов, требуя откаты от каждого контракта, связанного с любым украинским госпредприятием. Те, кто отказывается платить откаты, рассматриваются правительством как нелояльные лица и подвергаются систематическим преследованиям. Это произошло и со мной», - написал Онищенко. В конце заметки Онищенко попросил цивилизованный мир не оставлять без внимания преступные действия украинских властей.

Напомним, после заявлений о коррумпированности Порошенко на Украине против Онищенко возбудили уголовные дела. Параментария обвинили в хищении госимущества в особо крупных размерах. Рада сняла неприкосновенность с депутата. Его хотели арестовать, однако депутат спешно уехал из страны. Впоследствии Онищенко обвинили в государственной измене и «дестабилизации в стране».

В ответ Онищенко передал американским спецслужбам записи разговоров с Петром Порошенко. По словам депутата, президент-коррупционер приказывает «купить» голоса депутатов, чтобы обеспечить продвижение нужных ему законов.