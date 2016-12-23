Глава ЦРУ высказался против хакерских атак на Россию

Директор ЦРУ Джон Бреннан выступил против того, чтобы Штаты устраивали кибератаки в отношении России, потому что это «ниже величия США». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на NPR

«Я не думаю, что мы должны прибегать к тактикам и приемам, которые наши противники используют против нас. Я думаю, что мы должны помнить, за что мы боремся. Мы боремся за нашу страну, за нашу демократию и наш образ жизнь. И те аферы, которыми занимаются наши оппоненты… Я думаю, это ниже величия нашей страны делать то же самое», - пояснил Бреннан.

По мнению главы ЦРУ, Россия в последнее время «делает вещи, выходящие за рамки приличия, стремясь подорвать демократические процессы».

Руководство США утверждает, что связанные с российской властью хакеры взломали компьютеры Национального комитета Демократической партии и почтовый ящик главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В Вашингтоне считают, что взломщики хотели помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах президента США. Американцы пообещали дать ответ на действия России. В Кремле все обвинения в кибератаках отвергают.