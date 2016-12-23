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Выборщиков в США оштрафуют за отказ голосовать за Клинтон
Четыре выборщика от штата Вашингтон будут обязаны заплатить штраф в размере одной тысячи долларов за то, что в ходе прошедшего голосования за президента США они не проголосовали за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Associated Press.
Трое из них голосовали за экс-госсекретаря Колина Пауэлла, четвертый — за индейского старейшину по имени Африканский Орел Веры.
По словам представителя госсекретаря штата Дэвида Аммонса, эти «неверные выборщики» должны внести всю сумму в течение двух месяцев. Иначе ведомство будет вынуждено обратиться в суд.
Отмечается, что выборщики подписывают обязательство, что будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты. Однако, по данным агентства, из 12 выборщиков от штата Клинтон поддержали только 8.
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