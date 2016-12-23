Против Клинтон была подана петиция

Республиканцы собираются обратиться с этой петицией к избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу

Так, в петиции они призывают Трампа и генерального прокурора Джеффа Сэшнса собрать все необходимые доказательства о правонарушениях Клинтон и представить их на рассмотрение большого жюри.

Ранее против Хилари открыли сразу два уголовных дела: за использование частного почтового адреса для служебной переписки. Второе — о незаконной деятельности фонда Клинтонов, который обвиняют в получении иностранных денег. Несмотря на то, что первое дело закрыли, второй еще висит над семьей Клинтон «как Дамоклов меч». В любом случае многое зависит от решение самого Трампа. При этом новый президент США не стал делать громких заявлений по этому поводу и на вопросы о том, будет ли он возобновлять уголовное преследование против Хилари Клинтон отвечает обтекаемо и заявляет, что не намерен «вредить семье Клинтон».