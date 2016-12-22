Украина расконсервировала «Точку-У»

Украинские военные вернули на вооружение ранее законсервированные ракетные тактические комплексы «Точка-У». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунте Mil.in.ua в Facebook

Как говорится в публикации, вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали эту технику во время боев в Донбассе в 2014 и 2015 году. Некоторые ракеты «Точки-У» в ходе боев падали на Донецк, но, к счастью, не попадали в зону жилой застройки. Конфликт в Донбассе начался в начале 2014 году в связи с тем, что киевские власти решили подавить вооруженным путем народные выступления в Донецкой и Луганской областях. Жители регионов отказались признать государственный переворот в Киеве и провозгласили Донецкую и Луганскую народные республики. По данным Организации объединенных наций (ООН), за время конфликта погибли порядка 10 тысяч человек.