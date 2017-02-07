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Источник: Киев заранее спланировал обострение в Донбассе
Фото: © AP Photo/ Evgeniy Maloletka
Киев заранее спланировал обострение в Донбассе, оно не случайно совпало со встречей президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник в Москве.
По словам собеседника агентства, анализ ситуации, сложившейся в конце января вокруг населенного пункта Авдеевка, позволяет сделать вывод, что резкое обострение обстановки было заранее спланированным руководством Украины мероприятием.
"Далеко не случайно резкое обострение ситуации совпало с проведением 30 и 31 января ранее запланированных украинской стороной мероприятий высокого уровня (встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном). Киев таким образом пытался актуализировать тезис об ответственности Российской Федерации за рост напряженности обстановки на востоке Украины и, в частности, за "гуманитарную катастрофу" в Авдеевке", — заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "факты упрямая вещь, и они говорят, что к данной провокации ВСУ готовились долго и тщательно".
В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.
После обострения замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке, чтобы координировать действия украинского правительства и не допустить "гуманитарной катастрофы".
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