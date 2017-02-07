Источник: Киев заранее спланировал обострение в Донбассе

Киев заранее спланировал обострение в Донбассе, оно не случайно совпало со встречей президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель , заявил РИА Новости военно-дипломатический источник в Москве.

По словам собеседника агентства, анализ ситуации, сложившейся в конце января вокруг населенного пункта Авдеевка, позволяет сделать вывод, что резкое обострение обстановки было заранее спланированным руководством Украины мероприятием.

"Далеко не случайно резкое обострение ситуации совпало с проведением 30 и 31 января ранее запланированных украинской стороной мероприятий высокого уровня (встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом , министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном ). Киев таким образом пытался актуализировать тезис об ответственности Российской Федерации за рост напряженности обстановки на востоке Украины и, в частности, за "гуманитарную катастрофу" в Авдеевке", — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что "факты упрямая вещь, и они говорят, что к данной провокации ВСУ готовились долго и тщательно".

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.