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МИД РФ возмутили шутки украинского посла про "Боярышник"
Российское министерство иностранных дел обратилось к властям Украины с требованием объяснить, почему украинский посол в Финляндии Андрей Олефиров размещает на своих страницах в соцсетях «веселые картинки» на тему массового отравления российских граждан от суррогатного алкоголя. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный аккаунт ведомства в Facebook.
«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?», — говорится в сообщении МИД России.
Публикация обращена к украинскому президенту Петру Порошенко и главе правительства страны Владимиру Гройсману. К посту в соцсети прикреплены скриншоты аккаунта украинского посла в Twitter с издевательскими публикациями.
На данный момент эти сообщения удалены со страницы Олефирова, однако есть похожие на данную тему.
19 декабря 2016 г.
Зберігай традиції - не думай про Захід і завтра. Вживай бояришник pic.twitter.com/wJyliuqtPD— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 19 декабря 2016 г.
С 17 декабря в Иркутске в течение нескольких дней отравилось спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» более 100 человек, более 70 человек скончались. В связи с трагедией президент России Владимир Путин заявил, что "люди мрут как мухи" из-за низких акцизов на спиртосодержащую продукцию.
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