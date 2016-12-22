МИД РФ возмутили шутки украинского посла про «Боярышник»

Российское министерство иностранных дел обратилось к властям Украины с требованием объяснить, почему украинский посол в Финляндии Андрей Олефиров размещает на своих страницах в соцсетях «веселые картинки» на тему массового отравления российских граждан от суррогатного алкоголя. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный аккаунт ведомства в Facebook

«Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?», — говорится в сообщении МИД России.

Публикация обращена к украинскому президенту Петру Порошенко и главе правительства страны Владимиру Гройсману . К посту в соцсети прикреплены скриншоты аккаунта украинского посла в Twitter с издевательскими публикациями.

На данный момент эти сообщения удалены со страницы Олефирова, однако есть похожие на данную тему.

Зберігай традиції - не думай про Захід і завтра. Вживай бояришник pic.twitter.com/wJyliuqtPD — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 19 декабря 2016 г.