Пентагон сообщил об освобождении 70-80% восточных частей Мосула

Порядка 70-80% восточной части Мосула освобождены вооружёнными силами Ирака от террористов «Исламского государства»*.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил представитель группы войск США, ведущих в Ираке и Сирии операции против ИГ , полковник ВС США Бретт Силвиа. Он выступил на брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов.

«Можно сказать, что им (боевикам) нанесли поражение, сломлено их желание продолжать всерьёз бороться за восточную часть Мосула. Поэтому иракские силы безопасности продолжают добиваться значительного прогресса на этом направлении», — заявил он, отметив при этом, что сражение за город не завершено.

По его словам, ещё предстоят бои в западных районах города.

* «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.