Источник: нового губернатора Одессы назначили в благодарность Коломойскому за «Приватбанк»
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Источник: нового губернатора Одессы назначили в благодарность Коломойскому за «Приватбанк»

Своеобразная благодарность: Губернатора Одессы назначили за национализацию «Приватбанка»
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Новый руководитель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов обязан своему назначению связям с известным украинским олигархом Игорем Коломойским.
«Назначение — своеобразная благодарность за передачу «Приватбанка» в собственность государства», — заявил источник в Одесском облсовете.
Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал Степанова «очередным барыгой».
22 декабря правительство Украины национализировало «Приватбанк». По словам Коломойского, «Приватбанк» стал жертвой произвола Нацбанка Украины.
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