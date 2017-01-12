Саакашвили назвал нового одесского губернатора "очередным барыгой"

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко назначил Степанова на пост губернатора Одесской области.

"Президент Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе. Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через "конкурсы", представила очередного барыгу на должность главы областной администрации", — написал в четверг Саакашвили на своей странице в Facebook.

Экс-губернатор также утверждает, что администрация президента позаботилась о том, чтобы ни один канал не предоставил ему эфир для ответа, а Порошенко не дал высказаться представителю команды Саакашвили Тарасу Бойко, который из зала пытался возразить главе государства.

В ноябре 2016 года экс-президент Грузии Саакашвили заявил о намерении уйти в отставку с поста губернатора Одесской области в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже президент подписал указ об увольнении Саакашвили.