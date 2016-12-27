Дональд Трамп получил мировую повестку

Уходящий президент Обама обозначил внешнеполитические задачи США

Один из ближайших соратников республиканца Дональда Трампа Ньют Гингрич выступил с громким заявлением: избранный президент в первые дни после инаугурации отменит до 70% указов своего предшественника Барака Обамы. Заявление, среди прочего, стало реакцией на попытки уходящей администрации в Белом доме не допустить радикального поворота во внешней политике США и нормализации отношений с Москвой. Инициировав принятие Совбезом ООН резолюции, требующей прекратить расширение израильских поселений, президент Обама также подписал "Глобальный акт Магнитского" и ужесточил санкции в отношении РФ. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, впервые после окончания холодной войны будущую внешнюю политику США определят две противоборствующие линии. Курс президента Трампа столкнется с жестким сопротивлением, при этом главным яблоком раздора станут отношения с Россией.

"Все еще президент"

Накануне официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне складывается весьма необычная для Америки ситуация фактического двоевластия. Прозвучавшие сразу после выборов заявления Барака Обамы о готовности оказать помощь новой республиканской администрации в Белом доме остались декларациями. По-прежнему занимающий кресло в Овальном кабинете и наделенный всей полнотой исполнительной власти Барак Обама спешит принять как можно больше решений, которые не облегчат, а максимально затруднят работу его преемника.

"Не следует забывать, что Барак Обама остается действующим президентом США",-- напомнил в конце прошлой недели на итоговом брифинге по внешней политике уходящей администрации официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби . Подтверждением этого стало подписание президентом Обамой сразу нескольких законопроектов, затрагивающих будущее внешней и оборонной политики США, а также принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая запрещает строительство еврейских поселений на палестинских территориях и воспринята в Израиле как результат предательства со стороны американского союзника.

Все эти шаги уходящей администрации идут вразрез с провозглашенными задачами Дональда Трампа, готовящегося к инаугурации 20 января. В воскресенье его ближайший соратник, экс-спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич заявил: господин Трамп в первые дни после прихода в Белый дом отменит до 70% указов, подписанных его предшественником. "Думаю, президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться",-- добавил Ньют Гингрич.

"Рождественский подарок" Израилю

Принятая Совбезом ООН в Нью-Йорке резолюция называет еврейские поселения на палестинских территориях "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе". Документ требует от Израиля "незамедлительно и полностью" прекратить поселенческую деятельность в Восточном Иерусалиме и на других палестинских территориях, в 1967 году перешедших под контроль Израиля.

Попытки осудить Израиль за поселенческую деятельность предпринимались в СБ ООН и раньше, однако они проваливались из-за того, что США блокировали проекты резолюций. На сей раз, впрочем, произошло непостижимое: США впервые не использовали право вето, предпочтя воздержаться. Это позволило принять резолюцию 14 голосами за.

Позиция американской делегации в СБ ООН дает основания сделать вывод о том, что уходящий президент Барак Обама попытался создать серьезные проблемы сразу двум своим непримиримым оппонентам: не только израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху , с которым у него сложились отношения "холодного мира", но и еще не вступившему в должность Дональду Трампу.

Господин Трамп приложил максимум усилий, чтобы осуждающая Израиль резолюция не была принята, убедив Египет отозвать внесенный в СБ ООН проект резолюции. Однако уже на следующий день документ был внесен повторно и утвержден подавляющим большинством голосов.

Таким образом, одной из первоочередных задач новой администрации в Белом доме станет восстановление отношений с ключевым союзником на Ближнем Востоке -- Израилем. Задача эта выглядит непростой и чреватой имиджевыми издержками, учитывая, что президенту Трампу теперь придется действовать вопреки воле мирового сообщества, осудившего израильские поселения.

"Глобальный Магнитский"

История с резолюцией Совбеза, принятой наперекор воле избранного президента Трампа, стала самым скандальным, но далеко не единственным примером предпринимаемых в Вашингтоне попыток максимально ограничить свободу действий новой администрации.

Накануне Рождества Барак Обама подписал законопроект по оборонной политике и бюджету США на 2017 год, в рамках которого вступит в силу и "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского". Акт предусматривает возможность введения санкций США в отношении граждан любых государств, которых в Вашингтоне сочтут причастными к нарушению прав человека или уличат в коррупции.

Сергей Рябков. "Если уходящая вашингтонская "тусовка" в лице нынешнего доживающего последние недели состава Конгресса и нынешней администрации задалась целью испортить отношения не только с Россией, но и со всем миром,-- это ее выбор",-- прокомментировал "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского" в интервью "Интерфаксу" заместитель главы МИД РФ

Подписанный президентом Обамой законопроект также предусматривает возможность предоставления американской военной помощи Украине на сумму до $350 млн и запрещает Пентагону использовать бюджетные средства для финансирования деятельности, "которая будет означать признание суверенитета России над Крымом".

Кроме того, в минувшую пятницу администрация Барака Обамы расширила санкции в отношении России, распространив их еще на 23 компании, в том числе действующие в Крыму научно-исследовательские институты, оборонные предприятия и фирмы, занимающиеся судоремонтом и дорожным строительством.

По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, последние шаги администрации Барака Обамы закладывают фундамент для будущей конфронтации вокруг внешней политики США, которая развернется внутри различных ветвей американской власти.

Дмитрий Суслов. "В ближайшие четыре года в Вашингтоне будет наблюдаться жесткое столкновение между командой Трампа и традиционным американским истеблишментом по вопросам внешней политики, в том числе по отношениям с Россией. Противники Трампа отвергают не только его готовность пойти на сближение с Россией, но и в целом любые попытки отойти от политики глобализма и навязывания либеральных ценностей, которой следовал президент Обама",-- пояснил "Ъ" программный директор Фонда клуба "Валдай"

По словам эксперта, стремление Дональда Трампа провести деидеологизацию внешней политики США и отказаться от политики смены режимов должно создать предпосылки для выхода из прежней конфронтации между Москвой и Вашингтоном. "Однако именно этого и не хотят допустить оппоненты Трампа во главе с президентом Обамой. Сегодня они пытаются расставить максимальное количество крючков, чтобы остановить Трампа и помешать ему совершить резкий поворот в американской внешней политике",-- пояснил "Ъ" Дмитрий Суслов.

Сергей Строкань