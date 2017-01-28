Пол Райан и Митч Макконнелл выступили против снятия санкций с России

Спикер палаты представителей США республиканец Пол Райан и лидер республиканского большинства в палате Митч Макконнелл выступил против снятия американских санкций с России.

Старший советник президента США Келлианн Конуэй в интервью телеканалу Fox News в пятницу заявила, что вопрос отмены санкций против России обсуждается. Сам Дональд Трамп позже сказал, что говорить о снятии санкций с России пока рано.

"Обама слишком поздно наложил их (санкции). Я думаю, они должны остаться", — заявил Райан в интервью газете Politico.

Макконнелл, в свою очередь, назвал Россию единственной страной, которая "не заслуживает ослабления санкций".

"Я против снятия санкций с русских. Эти санкции были наложены из-за их действий в Крыму, восточной Украине. а теперь, как мы знаем, они вмешивались в наши выборы", — заявил Макконнелл в другом интервью Politico.

Ранее власти США обвинили Россию в кибератаках на компьютерные системы американских политических организаций с целью повлиять на результаты президентских выборов. В связи с этим администрация предыдущего президента Барака Обама ввела санкции против ряда российских организаций и физических лиц. В Москве подобные обвинения отрицают и называют их бездоказательными. Трамп ранее обещал, что власти страны проведут новое расследование по делу хакеров. Одновременно этим же занимается комитет по разведке палаты представителей.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.