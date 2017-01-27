Маккейн может попытаться законодательно закрепить санкции против РФ

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что попытается закрепить антироссийские санкции законодательно. Он также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп «прекратит спекуляции» на тему отмены ограничительных мер.

«Надеюсь Трамп прекратит спекуляции об отмене санкции», — заявил Маккейн, чьи слова приводит Bloomberg.

Ранее сенатор уже заявлял, что будет глубоко разочарован в том случае, если Дональд Трамп отменит санкции в отношении России. По его мнению, США в отношениях с РФ должны вернуться к принципу «мир посредством силы», которого, как он отметил, придерживался в отношении СССР президент Рональд Рейган

Ранее в среду советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что в Белом доме «рассматривают возможность» отмены санкций против России.