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Трамп: в поражении Клинтон виноват Обама
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что глава Белого дома Барак Обама навредил его сопернице Хиллари Клинтон.
Об этом республиканец написал на своей странице в соцсети.
«Президент Обама вел кампанию очень старательно в крайне важных колеблющихся штатах. И он проиграл», – цитирует Трампа ТАСС.
По мнению республиканца, избирателям больше импонировала его программа, поскольку они хотели сделать США великими.
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