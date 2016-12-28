Трамп: «В поражении Клинтон виноват Обама»

Об этом республиканец написал на своей странице в соцсети.

«Президент Обама вел кампанию очень старательно в крайне важных колеблющихся штатах. И он проиграл», – цитирует Трампа ТАСС.

По мнению республиканца, избирателям больше импонировала его программа, поскольку они хотели сделать США великими.