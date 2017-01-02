Представитель штаба рассказал о планах Трампа на первые дни президентства

"В первый день (после инаугурации- ред.) он (Дональд Трамп – ред.) подпишет целый ряд приказов", включая те, которые "отменяют многие акты и меры, принятые этой администрацией (Барака Обамы – ред.) за последние восемь лет, которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест", — заявил Спайсер в интервью телеканалу ABC.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.