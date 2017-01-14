Представители Трампа не будут участвовать в экономическом форуме в Давосе

Никто из представителей команды избранного президента США Дональда Трампа не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который начнется 17 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Трампа.

"Никто не будет присутствовать", — цитирует агентство слова представителя Трампа Хоуп Хикс.

По ее словам, будущий глава Белого дома полагает, что участие в форуме предаст ценности, которые он провозглашал в ходе предвыборной кампании и которые помогли ему выиграть выборы.

Экономический форум ежегодно проводится в швейцарском городе Давос и собирает экономическую и политическую элиту всего мира. В 2017 году форум будет проходить 17-20 января.