Эксперт: США вряд ли "отплатят РФ той же монетой" за приписываемые ей хакерские атаки

Соединенные Штаты вряд ли станут "платить России той же монетой" в ответ на хакерские атаки, приписываемые Вашингтоном Москве. Такое мнение выразил в пятницу в интервью Общественному радио США - NPR американский специалист Роберт Наке, который в 2011-2015 годах отвечал за политику в области кибербезопасности в Совете национальной безопасности (СНБ США) при Белом доме, а ныне работает в Совете по международным отношениям.

Теоретически, по его словам, ответ может включать "информационную операцию" в виде "захвата документов и их распространения", т. е. того же самого, в чем Вашингтон обвиняет Москву. Еще один возможный вариант - "выведение из строя некоего интернет-сайта или нечто подобное". "Однако в прошлом США никогда не использовали киберсредства, во всяком случае публично, в ответ на кибератаку", - сказал специалист.

На вопрос о том, каким же в таком случае, на его взгляд, может быть потенциальный ответ, Наке сказал: "Можно втихую обменяться сигналами, посланиями. То есть ничего не делать, а просто дать им понять, что может воспоследствовать, если они станут продолжать такого рода деятельность. На что способны США. Совсем не обязательно это должно включать какую бы то ни было кибератаку или "доксинг", как мы это называем на своем жаргоне, т. е. хищение документов и их распространение. Как раз это, по-моему, мы вряд ли увидим".

При всем том экс-сотрудник СНБ США предупредил, что "говорить о потенциальных способностях в киберпространстве очень сложно, поскольку иногда такие способности можно использовать лишь однажды. Соответственно, если их обсуждать, можно по сути выдать свои намерения".