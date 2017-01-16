В Вашингтоне прошла репетиция церемонии инаугурации президента

Репетиция церемонии инаугурации прошла в воскресенье у здания Конгресса на Капитолийском холме в американской столице. Основным ее элементом стала отработка действий, связанных с приведением к присяге следующих президента и вице-президента США Дональда Трампа Майкла Пенса . Роли политиков и их жен сыграли участники музыкальной группы сухопутных войск ВС США.

На специально построенной платформе они репетировали принесение присяги, чтобы уже в пятницу, в день инаугурации, все прошло безукоризненно и в соответствии с графиком.

53-летний вокалист Грег Лоуэри, чтобы внешне соответствовать образу будущего 70-летнего президента, надел черное пальто, белую рубашку и красный галстук. На протяжении всего отведенного для клятвы времени он стоял с поднятой правой рукой перед "председателем Верховного суда", роль которого исполнял другой участник музыкального коллектива. "Большая честь для всех нас находиться здесь", - отметил вокалист.

Однако не все актеры были похожи на участников церемонии. Так, роль члена Верховного суда, темнокожего Кларенса Томаса , который будет приводить к присяге Пенса, досталась блондинке.

Военнослужащие также отрепетировали поездку избранного президента от Белого дома к месту инаугурации по "главной улице Америки" Пенсильвания-авеню, вдоль которой уже установлены трибуны для зрителей. В связи с этим практически весь центр Вашингтона был перекрыт полицией, что несколько затруднило движение в воскресный день.

Вступление главы американского государства в должность по традиции проходит на специальном помосте на Капитолийском холме. Рядом возведены трибуны для зрителей. По завершении в Конгрессе торжественных мероприятий американский лидер с супругой отправятся в резиденцию на Пенсильвания-авеню, 1600. Обычно часть пути они проходят пешком, а другую преодолевают в машине.

На этом отрезке установят еще несколько тысяч сидячих мест и временно демонтируют фонарные столбы.