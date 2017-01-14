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СМИ: демократам не дают билеты на мероприятия по инаугурации Трампа
Фото: © РИА Новости. Алексей Филиппов
В Демократической партии США рассказали о проблемах, которые возникли при получении билетов на торжества по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на сотрудников партии, которые занимаются организацией билетов на торжество для своего начальства.
Члены Республиканской партии получают билеты "автоматически", в то время как демократы вынуждены делать запрос для пригласительных, и даже это, отмечает издание, не гарантирует демократам их получение.
"Это не только несправедливо, но это увеличивает пропасть между нашими партиями и подтверждает, что с нами не считаются", — считает Ким Фуллер, занимающаяся организацией присутствия на инаугурации члена палаты представителей Грегори Микса.
В свою очередь два представителя партии считают, что проблема, вероятней всего, связана с неорганизованность комитета, который занимается церемонией инаугурации, а не с предвзятостью.
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