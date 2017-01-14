СМИ: демократам не дают билеты на мероприятия по инаугурации Трампа

Демократической партии США рассказали о проблемах, которые возникли при получении билетов на торжества по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа . Об этом сообщает Politico, ссылаясь на сотрудников партии, которые занимаются организацией билетов на торжество для своего начальства.

Члены Республиканской партии получают билеты "автоматически", в то время как демократы вынуждены делать запрос для пригласительных, и даже это, отмечает издание, не гарантирует демократам их получение.

"Это не только несправедливо, но это увеличивает пропасть между нашими партиями и подтверждает, что с нами не считаются", — считает Ким Фуллер, занимающаяся организацией присутствия на инаугурации члена палаты представителей Грегори Микса.

В свою очередь два представителя партии считают, что проблема, вероятней всего, связана с неорганизованность комитета, который занимается церемонией инаугурации, а не с предвзятостью.