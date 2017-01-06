СМИ: Американские послы покинут свои посты в день инаугурации Трампа

Переходная команда избранного президента Дональда Трампа издала указ, согласно которому послы США в зарубежных странах, назначенные администрацией Барака Обамы , обязаны покинуть свои посты в день инаугурации Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Издание отмечает, что ранее вступающие в должность президенты позволяли послам остаться в загранучреждениях на несколько недель или месяцев.

The New York Times предполагает, что послы, которые являются карьерными дипломатами, сохранят свои посты.