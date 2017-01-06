СМИ: Американские послы покинут свои посты в день инаугурации Трампа
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СМИ: Американские послы покинут свои посты в день инаугурации Трампа

Американские послы покинут посты в день инаугурации Трампа
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Переходная команда избранного президента Дональда Трампа издала указ, согласно которому послы США в зарубежных странах, назначенные администрацией Барака Обамы, обязаны покинуть свои посты в день инаугурации Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Издание отмечает, что ранее вступающие в должность президенты позволяли послам остаться в загранучреждениях на несколько недель или месяцев.
The New York Times предполагает, что послы, которые являются карьерными дипломатами, сохранят свои посты.
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал о своём визите в Белый дом к президенту страны Бараку Обаме.
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