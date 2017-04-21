Чемпион мира по лыжам Устюгов призван на службу в Росгвардию

Двукратный чемпион мира и лидер сборной России по лыжам Сергей Устюгов призван на службу в Росгвардии, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе . «Устюгов проходит службу в Росгвардии», - передает ее слова ТАСС.

Устюгов в прошедшем сезоне стал лидером российской сборной по лыжным гонкам, дважды выиграв золото чемпионата мира, победив в многодневной гонке Тур де Ски. По итогам Кубка мира 2016/2017 занял второе место.