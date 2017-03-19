Смоленский лыжник снял собственное падение с горы в Австрии

Смоленский лыжник Иван Малахов снял от первого лица собственное падение во время спуска с горы в рамках соревнований Freeride World Tour. Видеоролик Малахов опубликовал в YouTube.

Инцидент произошел в Австрии во время третьего этапа соревнований. Сам Малахов в Facebook рассказал подробности произошедшего.

По его словам, одной из причин падения стал "странный снег". Спортсмену пришлось ехать "по упругой и твердой подложке", и на повороте лыжи попали в стык подложки и лавинного отрыва.

"Падение было очень жестким, лыжи закрученные на 17 мгновенно отстегнулись, вероятно это самое жесткое падение на лыжах в соревнованиях за мою карьеру", — пояснил Малахов.

После инцидента его отвезли в больницу, где выяснилось, что лыжник ничего себе не сломал, после чего его отправили в гостиницу. "Было очень неприятно, два дня еле ходил", — написал он в комментарии под видео.