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Крюков: Родченков сам "подсаживал" российских спортсменов на допинг
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сам "подсаживал" российских спортсменов на допинг. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, лыжник сборной России Никита Крюков.
"Я и Алексей Петухов виделись с Родченковым в 2009 году, еще перед Олимпиадой в Ванкувере. Он проводил собрание, посвященное теме допинга, потому что тогда были проблемы, попадались лыжники, а после того года стало более-менее все чисто. Тогда Родченков сказал моему тренеру: "У тебя и Крюков "грязный" бегает, и Петухов, и все остальные, а с этим надо что-то делать". Он сам завозил в Россию допинг и "подсаживал" российских спортсменов на эти препараты, это его бизнес", - сказал Крюков.
"Кто знает, был ли это засланный человек, или он преследовал свои личные амбиции, материальное составляющее, - продолжил он. - Я с ним виделся только один раз, но те слова у меня до сих пор в голове. Хотя на антидопинговом собрании, которое было сейчас в Лахти, я общался с человеком, который когда-то работал в Швеции, выдавал терапевтические исключения, а сейчас находится в структуре Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Он мне сказал: "Никит, после того, как ты начал бегать на Кубке мира, у меня есть все твои пробы, и среди них нет положительных, поэтому спи спокойно".
Спортсмен рассказал, что после слов Родченкова начинал сомневаться в себе. "Мне одно говорит человек, который видит все мои пробы, а другое - Родченков, который в 2009 году говорил, что все "грязные". Меня это сильно подкашивало, я утром вставал, глаза были по "пять копеек", и тогда начинал реально в себе сомневаться - вдруг съел что- то не то. Но как я был против допинга, так сейчас и остаюсь", - заявил лыжник.
При этом собеседник ТАСС отметил, что чувства, что кто- то может что-то подсыпать, не было ни разу. "Нас предупреждали, что надо быть внимательнее. У нас есть баки с водой, которые мы используем во время тренировок, и когда ты их снимаешь, просишь тренера или доктора посмотреть, потому что кто-то может подойти и подлить или подсыпать. В общей же столовой может быть что угодно, конечно, но там ты ешь вместе со всеми", - подчеркнул Крюков.
В отношении Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В июле прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Доклад был посвящен расследованию показаний Родченкова, который обвинил Россию в существовании государственной системы поддержки применения допинга.
"Отстранение для Петухова - большой стресс"
Ранее Спортивный арбитражный суд оставил в силе санкции, наложенные FIS в отношении пяти российских лыжников, включая Петухова, после публикации второй части доклада Макларена. Таким образом, Петухов не может принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS. По словам Крюкова, это отстранение стало сильным ударом и по нему.
"Когда я узнал, что Петухов в списке отстраненных, это сказалось и на мне, это было сильным ударом. Он с нами в команде восемь лет, мы всегда боролись против допинга, теперь их подозревают, и лично для меня это значит, что подозревают нашу команду. Поэтому я не отрицаю, что там (в докладе) могла бы быть и моя фамилия, и чья-то другая из всех участников Олимпиады в Сочи", - сказал собеседник ТАСС.
"Я обрадовался, что меня не было в этом списке, могу спокойно продолжать тренироваться, готовиться, - продолжил он. - Но я видел, как переживал и до сих пор переживает Алексей, потому что выходя на тренировку, он говорит: "Я не знаю, какая у меня вообще мотивация в голове". Одно дело, когда ты просыпался утром, готовился к главному старту, а другое - неизвестно, поставят ли тебя, а эта текучка идет- идет. У него семья, двое детей, их надо кормить, позвонили из Мордовии, за которую он бегал, там есть проблемы, потому что "им не нужны допингеры", хотя он не пойман, у него "чистые" пробы".
Также лыжник заявил, что поддерживал своего напарника. "Это для человека реально большой стресс, я с ним разговаривал, поддерживал, он даже немного срывался, я говорил: "Лех, я говорю это, чтобы тебя поддержать, чтобы ты не сдавался". Он отвечал: "Никит, тебе этого не понять". Он молодец, что не сдается, и дай бог, чтобы все закончилось положительно, и он смог дальше бегать, но этот сезон в его жизни просто отняли и его уже не вернуть", - подчеркнул Крюков.
В понедельник Крюков вернулся с чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, где завоевал золотую медаль в командном спринте. Тогда лыжник рассказал ТАСС, что на антидопинговом заседании перед турниром 22 февраля чувствовал себя белой вороной.
"Лично ко мне, к нашей команде иностранцы относятся достаточно хорошо, нет какого-то косого взгляда. Я давно бегаю, уже со многими сдружился, мы общаемся спокойно. Может быть, этот случай внес какие-то сомнения в головы иностранцев, но не более того, потому что они сами задают вопросы тому же Томасу Баху (главе Международного олимпийского комитета), правда ли все, что пишут об отстранениях, но ни у кого нет положительных проб", - сказал Крюков.
По его словам, норвежские спортсмены так же ощутили на себе удар, когда шло разбирательство с допингом у Терезы Йохауг и Мартина Сундбю. "Я до сих пор не могу понять, что там происходило, что наговорил господин Родченков и правда ли это. Иностранцы сами на эти темы не говорят. Конечно, я общался с норвежцами еще в ноябре, когда шла шумиха про Йохауг, Сундбю, мы по ним общались, и для норвежцев, конечно, это тоже был удар", - отметил россиянин.
"Норвежцам приоткрыли глаза - не все у них так гладко и чисто, как они думают, а так никто не задает вопросы про спортсменов или Сочи, - продолжил он. - Я думаю, что проблема в том, что с той стороны есть негативный настрой против России, у спортсменов нет вариантов послушать другое мнение. У них такая ситуация: Родченков говорит одно, а мы - другое, но они слушают Родченкова, а с нами не общаются, поэтому получается, что есть только одностороннее мнение", - заключил Крюков.
В чемпионате мира по лыжным видам спорта, который начался 22 февраля и завершится 5 марта, не смогли принять участие пять российских лыжников - помимо Петухова, отстранены также Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов и Евгения Шаповалова.
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