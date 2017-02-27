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Олимпийская чемпионка Чепалова попросила норвежских лыжников "помолчать"
Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова выразила свое мнение касательно высказываний норвежского лыжника Петтера Нортуга в адрес россиянки Натальи Матвеевой.
"Норвежцев, если честно, я вообще попросила бы помолчать. Скажу так: зависимые от лекарств спортсмены должны участвовать в соответствующих соревнованиях", — цитирует Чепалова RT.
"Такое отношение, увы, только к россиянам. Вообще, умные люди так себя не ведут. Есть же индивидуумы, которые не в состоянии контролировать себя. Возможно, это связано с каким-то чувством обиды, что их где-то превзошли, возможно, с чувством страха", — заключила лыжница.
Ранее Нортуг назвал условие, при котором побежит марафон на чемпионате мира голым.
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