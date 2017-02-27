Олимпийская чемпионка Чепалова попросила норвежских лыжников "помолчать"

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова выразила свое мнение касательно высказываний норвежского лыжника Петтера Нортуга в адрес россиянки Натальи Матвеевой

"Норвежцев, если честно, я вообще попросила бы помолчать. Скажу так: зависимые от лекарств спортсмены должны участвовать в соответствующих соревнованиях", — цитирует Чепалова RT.

"Такое отношение, увы, только к россиянам. Вообще, умные люди так себя не ведут. Есть же индивидуумы, которые не в состоянии контролировать себя. Возможно, это связано с каким-то чувством обиды, что их где-то превзошли, возможно, с чувством страха", — заключила лыжница.

Ранее Нортуг назвал условие, при котором побежит марафон на чемпионате мира голым.