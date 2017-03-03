Мужская сборная России по лыжным гонкам взяла серебро ЧМ в эстафете

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете 4 по 10 км на чемпионате мира, который проходит в финском Лахти.

Первыми стали представители сборной Норвегии, опередившие россиян на 4,6 секунды. Бронзовые медали завоевали шведские лыжники (+2 минуты 31,8 секунды).