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Мужская сборная России по лыжным гонкам взяла серебро ЧМ в эстафете
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете 4 по 10 км на чемпионате мира, который проходит в финском Лахти.
Россияне Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов в пятницу финишировали со временем 1 час 37 минут 24,7 секунды.
Первыми стали представители сборной Норвегии, опередившие россиян на 4,6 секунды. Бронзовые медали завоевали шведские лыжники (+2 минуты 31,8 секунды).
Ранее на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти Устюгов завоевал золото в скиатлоне, победил в паре с Никитой Крюковым в командном спринте классическим стилем, а также стал серебряным призером в личном спринте.
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