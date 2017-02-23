Нильссон отказалась пожать руку Матвеевой после столкновения на ЧМ по лыжам

Российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала столкновение со шведкой Стиной Нильссон в полуфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира в Лахти. Обе спортсменки входили в число главных фавориток, но упали и не смогли выйти в финал.

"Я очень расстроена. Подошла к этому старту в очень хорошей форме, но случился такой неприятный инцидент. Не понимаю, зачем она это сделала. Мы с ней еще не говорили. Хотела пожать ей руку, но она не отреагировала.

Хочу встретиться с ней и выяснять, почему она так поступила. Сегодня я лишилась медали", - приводит слова Матвеевой Expressen.