Конькобежец Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте конькобежец Павел Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Дмитрий Дорофеев.

"Был сложный период у Павла после этой истории с мельдонием, мы недобрали на подготовительном этапе. Было у него подвижное состояние, но сезон показал, что мы не готовы, - сказал Дорофеев. - Пошла череда травм, по приезду у него случилась пара бытовых травм, не касающихся спорта. Потом заболел, ну и фактически второй этап соревновательного периода он пропустил, поэтому мы решили не выступать на обоих чемпионатах мира".

Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет на олимпийском катке в южнокорейском Канныне 9-12 февраля, а мировое первенство в спринте - в канадском Калгари 25-26 февраля.