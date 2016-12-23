От соревнований отстранили шестерых российских лыжников

Шесть россиян-лыжников потеряли право участвовать в международных соревнованиях из-за возможных нарушений антидопинговых правил. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Интерфакс".

Имена спортсменов не называются.

Решение федерации связано с расследованием нарушений антидопинговых правил в ходе Игр в Сочи.

Перед этим Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что завел дисциплинарные дела против 28 российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

В декабре независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала вторую часть своего доклада о допинге в России. В документе утверждается, что с 2011 года тысячи российских спортсменов были включены в допинговую систему, которую якобы поддерживают власти страны.