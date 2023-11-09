«С воскресенья у нас приближение ярко выраженного циклона с Карпат и Балкан. Давление в Москве сильно понизится до 732 мм ртутного столба. Будут дожди, ветер, дожди продолжатся и в понедельник. На рубеже 14-го и 15-го числа начнётся заметное проседание температуры вниз до рубежа 0…+4 градусов. Снежинки запорхают в воздухе 15-16 ноября. 17-го мы вполне ощутим не сентябрьскую погоду как сейчас, а ноябрьскую: ночью будет мороз до -5 градусов, днём — до -2 градусов. Дата похолодания, когда зима ещё раз подступится в Москве и Подмосковье, — это 15-17 ноября».