Ночь на вторник 7 ноября стала в Москве самой теплой за всю историю наблюдений за погодой в столице. Об этом РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса, побив таким образом рекорд 1954 года. 7 ноября 1954 года в ночные часы термометры показывали плюс 6,3 градуса, напомнил метеоролог.

По его словам, до этого самой тёплой была ночь 7 ноября 1954 года, тогда было плюс 6,3.