Ночь на вторник в Москве стала рекордно теплой для 7 ноября
Ночь на вторник 7 ноября стала в Москве самой теплой за всю историю наблюдений за погодой в столице. Об этом РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, температура воздуха не опустилась ниже отметки плюс 9,2 градуса, побив таким образом рекорд 1954 года. 7 ноября 1954 года в ночные часы термометры показывали плюс 6,3 градуса, напомнил метеоролог.
По его словам, до этого самой тёплой была ночь 7 ноября 1954 года, тогда было плюс 6,3.
Что касается прогноза, на ближайшие сутки, то в Москве ожидается облачная погода, дожди и температура воздуха до плюс 11 градусов. Давление будет расти и к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, рассказал Леус и уточнил, что пока эти показатели ниже нормы.