Вильфанд предупредил о частых скачках температуры этой зимой

Резкое похолодание в Центральной России уже в воскресенье сменится резким потеплением. Туда придет тепло с севера Африки.

- В выходные будут преобладать еще холодные полярные воздушные массы, которые больше характерны для середины ноября, а вот в воскресенье к центру европейской России приблизится гребень высокого давления. И по его восточной периферии будет закачиваться теплый воздух со Средиземноморья. Дневные температуры сразу повысятся до плюс 5-7 градусов, - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, во вторник придут еще более южные потоки воздуха. Даже ночные температуры повысятся до плюс 5-6 градусов. А днем будет в диапазоне плюс 6-8 градусов. Среда станет самым теплым днем на неделе. 1 ноября и ночью, и днем ожидается плюс 8-10 градусов. Такая температура больше соответствует концу сентября-началу октября. Теплые воздушные массы будут поступать с севера Африки.

- Погода шарахается из середины ноября в начало октября, - подчеркивает метеоролог. - Довольно редко случается, чтобы ноябрь в наших широтах начинался с двухзначных положительных температур.

Со следующего четверга температуры начнут понижаться. Ночью уже слабый минус, днем до плюс 5 градусов, что тоже выше нормы.

На смену снегопадам придут дожди. От снега не останется и следа. "Дождь смоет все следы первого в этом сезоне снежного покрова", - добавляет Вильфанд. Он уточняет, что в любом случае раньше середины ноября снег в средней полосе не ложится.

Впрочем, по словам Вильфанда, такие скачки температуры будут характерны для всего осенне-зимнего сезона. Будут и 20-градусные морозы, и частые оттепели.