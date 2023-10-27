Собянин предупредил жителей Москвы о снеге и гололедице в выходные

Столичный мэр Сергей Собянин предупредил жителей Москвы о непогоде в выходные.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в выходные синоптики прогнозируют снег, переходящий в дождь.

При этом в связи с колебанием температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

Мэр подчеркнул, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.

«Прошу автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте», — заявил мэр.