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Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящий холод

Погода в Москве начала постепенно меняться, но настоящий холод нагрянет в регион не раньше конца месяца. Об этом предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящий холод
© РИА Новости

«О заморозках пока говорить не приходится, потому что температура воздуха очень медленно опускается до минимально отрицательных значений», – отмечает синоптик.

По словам Татьяны Поздняковой, во второй половине октября будет еще тепло. Дневная температура будет от +3 до –1 градуса, а ночью – около –2 градусов.

Резкое похолодание на 5–10 градусов москвичам следует ожидать к первым числам ноября.

«Вечерняя Москва» отмечает, что в такую погоду легко заболеть, поэтому от людей с признаками ОРВИ стоит держаться подальше. В местах массового скопления людей также стоит находиться реже. Вместе с тем следует достаточно спать и не переутомляться.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Европейской части России предсказали заморозки и гололед.

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