Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящий холод

Погода в Москве начала постепенно меняться, но настоящий холод нагрянет в регион не раньше конца месяца. Об этом предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«О заморозках пока говорить не приходится, потому что температура воздуха очень медленно опускается до минимально отрицательных значений», – отмечает синоптик.

По словам Татьяны Поздняковой, во второй половине октября будет еще тепло. Дневная температура будет от +3 до –1 градуса, а ночью – около –2 градусов.

Резкое похолодание на 5–10 градусов москвичам следует ожидать к первым числам ноября.

«Вечерняя Москва» отмечает, что в такую погоду легко заболеть, поэтому от людей с признаками ОРВИ стоит держаться подальше. В местах массового скопления людей также стоит находиться реже. Вместе с тем следует достаточно спать и не переутомляться.