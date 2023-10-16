Москвичей предупредили о гололедице со среды и до конца недели

В Москве в связи с понижением температуры со среды, 18 октября, и до конца недели ожидается гололедица. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"При осадках, ветре и низких температурах, даже 1–2 градусах, прогнозируется обледенение, а на этой неделе ночью будут и заморозки, и осадки", – отметил он.

По его словам, в ночь на 19 октября в столице температура упадет до минус 2 градусов, а в конце недели – до минус 4 градусов. Кроме того, во вторник и среду прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

При этом Вильфанд добавил, что в целом на этой неделе погода будет пасмурная, поэтому резкого повышения температуры в начале следующей недели не стоит ожидать.