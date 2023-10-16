В Петербурге первая половина октября стала рекордной по количеству осадков

"За последние пять дней в Санкт-Петербурге выпало еще 39 мм дождя, и теперь общее количество осадков за первую половину октября составляет 117,2 мм или 185% от нормы. Такое количество осадков в Санкт-Петербурге является абсолютным рекордом для первой половины октября за весь ряд наблюдений. Практически на 23 мм перекрыт предыдущий рекорд, когда наблюдалось 94,5 мм в 2003 году", - отметил синоптик.