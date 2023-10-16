«Зеленую» осень в Москве объяснили

Он напомнил, что обычно в середине октября большинство листьев желтеют и опадают с деревьев. Сентябрь в столице традиционно облачный и прохладный. Такая погода приводит к быстрому разрушению хлорофилла в листьях. На этот раз первый осенний месяц выдался по-летнему теплым, к тому же было много солнечного света. Метеоролог уточнил, что обычно береза и клен к середине октября освобождаются от листвы, но в этом году она еще сохранилась.