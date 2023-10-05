На Москву надвигаются страшные дожди и метели: о чем предупредили горожан

Около половины всей месячной нормы выпадет в Москве за предстоящие трое суток, ожидается метель с ухудшением видимости на дорогах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще ждет столичный регион?

Когда на Москву обрушатся дожди и метели

Синоптик предупредил москвичей, что, помимо ливней, в ночь с 7 на 8 октября сильно снизится атмосферное давление, из-за чего метеозависимые люди могут почувствовать ухудшения в состоянии здоровья.

«Атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 мм ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного и самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей, которые как бы поднимутся на высоту московских небоскребов. За предстоящие трое суток в Москве выпадет до 38 мм осадков, или около половины всей месячной нормы (54%)», — отметил Тишковец.

По словам синоптика, в пятницу, 6 октября, в Центральную Россию придет североатлантический циклон.

«В Центральную Россию нагрянет очередной североатлантический циклон, который обрушится обложными дождями, выпадет 8,3 мм осадков и вновь штормовым ветром в порывах до 17 м/с. Ночью +8...+10, днем +9...+11», — прогнозирует он.

7 октября дожди приобретут ливневый характер, выпадет 20,7 мм осадков, заметил Тишковец. Ночью похолодает до +1...+3, днем температура воздуха составит +6...+8, поднимется ветер — до 13 м/с.

Когда на Москву обрушится снег

Утром 8 октября, согласно прогнозу Евгения Тишковца, в столичном регионе могут пройти интенсивные заряды мокрого снега. Температура воздуха не поднимется выше трех градусов тепла, однако жители Москвы будут ощущать ее как минус четыре градуса из-за «балтийского синдрома».

Также в воскресенье в Москве ожидается штормовой ветер. Тишковец предупреждает москвичей о большом риске метели с ухудшением видимости на дорогах до 1-3 км. Он также не исключает возможность сбоев в авиасообщении из-за непогоды.

«В воскресенье — холодный фронт и тыл циклона принесут москвичам и жителям Центральной России осадки в смешанной фазе. Ливни к 9 утра воскресенья станут переходить в интенсивные заряды мокрого снега (ожидается 9,1 мм), ветер северо-западный и к этому времени усилится до штормового — в порывах до 20 м/с», — сказал прогнозист.

В результате осадков на земле сформируется первый снежный покров, который растает ко вторнику следующей недели.

«Очагово начнет формироваться неустойчивый снежный покров: в Москве могут появиться символические 0,2 см, по области местами до 1-3 см», — заключил синоптик.

Что известно о магнитной буре, накрывшей Землю

Магнитная буря слабой интенсивности класса G1 накрыла землю утром 5 октября, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что техника накануне не смогла зафиксировать приближающееся явление.

«На Земле началась магнитная буря слабой интенсивности класса G1. При этом вчера математические модели не ожидали усиление возмущений магнитосферы нашей планеты до подобного уровня, прогноз на сегодняшний день обещал лишь неустойчивое состояние геомагнитного поля. Не было за прошедшие двое суток и интенсивных вспышек на Солнце, их амплитуда даже не достигала среднего уровня», — отметил Леус.

По его словам, в сложившейся ситуации нельзя с точностью определить состояние магнитосферы Земли.

«Скорее всего, в ближайшие часы магнитная буря прекратится и геомагнитное поле перейдет в слабо возмущенное, а затем и в неустойчивое состояние», — считает прогнозист.