Москвичам рассказали, когда температура опустится ниже нуля

В Гидрометцентре рассказали о том, когда в столичном регионе температура опустится ниже нуля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно прогнозам, ближайшие несколько дней в Москве ещё сохранится тепло, но с 5 октября столичный регион ждёт осеннее похолодание. Уже в четверг в Москве ожидается облачная и дождливая погода, а 7 октября температура ночью может опуститься до -1°C. При этом, днём тоже будет довольно холодно — +4–9°C.

Такой же прогноз дал специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Синоптик заявил, что уже к 5 октября в Московскую область войдёт холодный фронт, а вместе с ним столицу накроет волна первого настоящего холода. Кроме того, синоптик Татьяна Позднякова считает, что уже на этой неделе в Московской области может пойти первый снег.