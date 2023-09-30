Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности с 9:00 до 21:00 воскресенья из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что в субботу, 30 сентября, столица окажется на границе уходящего на юго-восток антициклона, и смещающегося по северу европейской части страны атлантического циклона.

На фоне этого, уточнил синоптик, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

По его данным, температура воздуха будет колебаться в столице в диапазоне от +22° до +24°, в Подмосковье ожидается +20°…+25°. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что около нормы.

В Гидрометцентре пояснили, что в воскресенье, 1 октября, в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00.